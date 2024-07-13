Dışişleri’nden İsrail’in Han Yunus’taki katliamına sert tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

Katil İsrail'in sivillere yönelik saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in, Han Yunus kentinde "güvenli bölge" olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da bir delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.

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