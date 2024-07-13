Dışişleri’nden İsrail’in Han Yunus’taki katliamına sert tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

İsrail, daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Gazze'deki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alana hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, saldırıda en az 71 kişinin hayatını kaybettiği, 289 kişinin yaralandığı açıkladı.
PRCS bölgedeki yaralı ve ölüleri hastanelere naklettiklerini belirterek, "PRCS'nin ambulans ekipleri, İsrail işgalinin Muwasi Khan Yunis'teki (Al-Nus) bölgesinde ülke içinde yerinden edilmiş çadırları hedef almasının ardından 102 yaralı ve 23 ölüyü hastaneye nakletti " denildi.
Katil İsrail'in sivillere yönelik saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in, Han Yunus kentinde "güvenli bölge" olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da bir delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.
Katil İsrail 'güvenli' dediği alanı yine vurdu: En az 71 kişi hayatını kaybetti