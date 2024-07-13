Erzurumlu gazi, 15 Temmuz’un izini boynunda taşıyor

Kağızmanlı, o anı şöyle anlattı: "Bir anda yanımdaki bir kız çocuğunun çığlığı ile döndüm. Helikopterden üzerimize mermiler yağıyordu. Refleksle kız çocuğunun üzerine kapandım. Bu arada boynumdan bir şey girdiğini hissettim ve kan akmaya başladı. Daha sonra sırtımda balyozla vururcasına bir acı hissettim. O sırada hızlı hızlı Kelime-i Şehadet getirmeye başladım. Çünkü insan o anda her şeyi düşünüyor, ben de öleceğimi sandım. Atılan mermiler yere temas ettiğinde parçalanıyormuş. Yanımda 4 ya da 5 kişi, şehit olmuştu.

Biri kolumdan çekiştirdi ve yolun sonundaki özel bir hastaneye götürdü. Boynundaki şarapnel, şah damarının altında riskli bölgede olduğu için çıkarılamadı. Ara sıra ağrıları olsa da iyiyim. Tanklar araçları peçete gibi ezip geçiyordu. Birçok araç bu şekilde pert oldu. O anları yeniden yaşayacak olsam yine giderdim. O gece orada, aynı amaçta birleşen her tür insanı gördüm. İyi ki oradaydım, bu anlara tanıklık etmek herkese nasip olmaz."