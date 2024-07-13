İki bakanlık DEM’li büyükşehir belediyesine müfettiş görevlendirdi

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde son 6 ayda işe alınanların da aralarında olduğu çok sayıda çalışan 'gerekçe' gösterilmeden işten atıldı. İşçi kıyımının yaşandığı belediyeye başta AK Partili milletvekilleri olmak üzere sendikalar tepkilerini dile getirip, işçi kıyımlarının durdurulmasını istedi. Son olarak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 25 Haziran günü TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) konuşmasında, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e "Senin hangi akraban orada iş yapıyor onu söyle. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır'da ilaçlama yapmışken 63 milyona yani dört katına üç kişiye davetiye çıkarmışsınız" açıklamaları tartışmalara yol açmıştı.