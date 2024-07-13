İki bakanlık DEM’li büyükşehir belediyesine müfettiş görevlendirdi

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde son 6 ayda işe alınanların da aralarında olduğu çok sayıda çalışan 'gerekçe' gösterilmeden işten atıldı. İşçi kıyımının yaşandığı belediyeye başta AK Partili milletvekilleri olmak üzere sendikalar tepkilerini dile getirip, işçi kıyımlarının durdurulmasını istedi. Son olarak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 25 Haziran günü TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) konuşmasında, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e "Senin hangi akraban orada iş yapıyor onu söyle. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır'da ilaçlama yapmışken 63 milyona yani dört katına üç kişiye davetiye çıkarmışsınız" açıklamaları tartışmalara yol açmıştı.
İKİ BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
DEM Partili belediyedeki işten atılmaların yanı sıra Galip Ensarioğlu'nun ilaçlama ihalesiyle ve farklı harcamaların genel denetimi amacıyla iki bakanlık düğmeye bastı. İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli müfettişler iddialar üzerine Diyarbakır'a geldi.