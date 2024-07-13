Irza geçme suçundan 47 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı başarılı operasyonları sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, ırza geçme suçundan hakkında 47 yıl 7 ay ve 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. ve hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 4 ay ve 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 21 Haziran 2024 tarihinde İskenderun'un Numune Evler Mahallesinde meydana gelen yağma olayının şüphelisi A.B. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.