Kadınlar kızlık soyadlarını kullanabılecek

AK Parti, kadınların evlendikten sonra sadece kızlık soyadlarını kullanmalarına olanak tanıyacak bir önerge için hazırlık başlattı. TBMM Adalet Komisyonu, 9'uncu Yargı Paketi'ni kabul etti. Düzenleme önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ele alınıp tatilden önce yasalaştırılacak. Komisyonda en yoğun tartışma, kadınlarının kızlık soyadlarını nasıl kullanacağına ilişkin maddede yaşandı. Anayasa Mahkemesi, kadınların evlendikten sonra sadece kızlık soyadlarını kullanmalarını engelleyen hükmü iptal etmişti. AYM kararında, "Evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır" denilmişti. AYM'nin iptal kararı nedeniyle yargı paketinde kadının kızlık soyadını kocasının soyadı ile birlikte kullanması yönünde düzenleme yapıldı. Adalet Komisyonu'nda konu uzun süre tartışıldı.Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, "Grubumuz bu konuda bir değerlendirme yapıyor. Genel Kurul'a kadar bütün etki analizleri yapılarak bir noktaya varılacak. Değişiklik ihtimali çok yüksek" dedi. Yüksel'in açıkladığı değişikliğin detayları ortaya çıktı. Tartışmalar üzerine AK Parti, konuyu tekrar değerlendirmeye aldı. AK Parti kurmayları yaptıkları toplantılarda etki analizini masaya yatırıp "Sadece kendi soyadını kullanan kadın sayısı ancak bini buluyor. Bu kadar tartışmaya neden olacak bir şey değil. O nedenle AYM'nin iptal kararına paralel bir düzenleme yapılsın" görüşünü dile getirdi. Bu yönde bir önerge de hazırlanıyor. İlgili bakanlık ve taraflar ile görüşüldükten konu netlik kazanacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı değişikliğe göre kadınlar evlendikten sonra sadece kendi kızlık soyadlarını kullanabilecek. Ancak çocuklar babanın soyadını alacak ve babanın nüfus kütüğüne kaydedilecek. Pakette ayrıca soruşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikâyet süresinin iki yılı geçmeyeceği belirtiliyor. Uzlaştırmacı olmak için hukuk şartı getiriliyor. Yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından 6 aylık süre zarfında alınmayan araçların satış usulü yeniden belirleniyor.