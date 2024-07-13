MSB duyurdu: Mehmetçik acil hastaya akciğer greftini yetiştirdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.