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Giriş Tarihi: 13.7.2024 15:14

MSB duyurdu: Mehmetçik acil hastaya akciğer greftini yetiştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de acil organ nakli bekleyen bir hastanın ihtiyacı olan akciğer greftinin İstanbul'dan havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı uçağıyla ulaştırıldığını açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Mehmetçik acil hastaya akciğer greftini yetiştirdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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MSB duyurdu: Mehmetçik acil hastaya akciğer greftini yetiştirdi
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