Pençe Kilit’ten acı haber geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Sakaryalı bir askerimiz şehit düştü. Şehidin acı haberi Adapazarı'nda yaşayan ailesine verildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlama sırasında Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehit Talay'ın acı haberi Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu şehidin yakınlarının acısını paylaşırken, şehidin evinin önüne Türk bayrağı asıldı v taziye çadırı kuruldu. Şırnak 23. Piyade Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından şehidin naaşı memleketi Sakarya'ya uğurlandı. Bekar olduğu öğrenilen Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı belirtildi. Kahraman şehidimizin cenazesinin bugün Güneşler Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.