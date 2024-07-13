Şehidimizi on binler uğurladı: Mekanın cennet olsun şehidim

Şehit Talay'ın naaşı Adapazarı Güneşler Mahallesi'ndeki baba ocağına son kez ve helallik için geldi. Şehidin evine akın eden Sakaryalılar ve ailesinden alınan helallik sonrasında Şehit Talay son yolculuğuna uğurlanmak üzere Güneşler Merkez Camii'ne getirildi. Türk Bayrağı'na sarılı şehidin tabutuna anne Gülseren Talay, baba Mehmet Talay, kız kardeşleri Zernişan ile Songül Talay ile Şehit yakınları sarılarak gözyaşları döktü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, milletvekilleri, protokol ve sivil toplum kuruluşları ile on binlerce Sakaryalının buluştuğu cami bahçesinde Talay ailesi taziyeleri kabul etti.