‘Tekrar darbe olsa yine sokağa çıkarım’

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde bin 204 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 58.6'sı darbe haberini ilk duyduğunda inanmadığını, doğruluğunu teyit etmek istediğini ifade ederken, yüzde 25.1'i öfkelendiğini, yüzde 11.2'si korktuğunu / tedirgin olduğunu ve yüzde 5.1'i ise ne yapacağını bilemediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirdiği süreç yönetimi halkın yüzde 81.8'i tarafından başarılı bulunurken yüzde 18.2'si ise başarısız olduğunu ifade etti. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yasa ile 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmî tatil ilan edilmişti.Türk halkının yüzde 72.4'ü bu kararı doğru bulurken, yüzde 27.6'sı gereksiz bir karar olduğunu düşünüyor. "Türkiye'de hâlâ bir darbe tehlikesi var mı?" sorusuna 2019'da halkın yüzde 52'si 'Evet' cevabını verirken 2021'de bu oran yüzde 35.8'e düşüyor ve 2024'te ise yüzde 45.4'e kadar yükseliyor. Tekrar bir darbe girişimi olsa tepki göstermek için sokağa çıkacağını ifade edenlerin oranı 2018'de yüzde 74.6 iken 2019'da yüzde 77.4'e çıkıyor ve 2021'de yüzde 71.9'a indi. 2024'te ise bu oran yüzde 73.4 olarak araştırmaya yansıdı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadelesini 2018'de halkın yüzde 70.5'i yeterli bulurken, 2019'da bu oran yüzde 61.9'a düşmüş; 2021'de yüzde 66.3'e yükselmiş; 2024'te bu oran yüzde 58.8'e düştü.