Üretici olmak isteyene devlet desteği hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Yumaklı "Eğer en iyisi olmak için çabalamıyorsanız, hiçbir şeyi gelip de sizin ellerinize, avuçlarınıza vermiyor, vermeyecek. Bakanlık olarak içinde girişimcilik ruhu taşıyanlara, özellikle gençlere ve kadın girişimcilere ekstra destekler veriyoruz. Kendi işinin patronu olmak isteyen, 'ben bir şeyler üretmek istiyorum' diyenler varsa ve bu da bakanlığımızın uhdesinde olan konular ise bakanlık olarak hazırız. En büyük yanlış da maalesef herkesin bir memuriyet beklentisi oluyor. Elbette onlar da olacak ama lütfen içinizdeki o potansiyeli keşfedip üretimde olun" dedi.