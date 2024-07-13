Uyutma sınırlı tutulacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısı ile 17 maddelik yasa teklifi hakkında bilgi verdi. Düzenleme şu değişiklikleri içeriyor:Başıboş hayvanlar sorununun çözümü için "yakala-kısırlaştır-tut" yöntemi uygulanacak. Bu yönteme göre belediyeler sokaklardaki başıboş hayvanları toplayıp barınaklara alacak. Barınaklara alınan hayvanların bakım, kısırlaştırma gibi işlemleri yapılacak. Rehabilite edilen hayvanların sahiplendirilmesi için güçlü kampanyalar düzenlenecek. Sahiplenilmeyenler ise yaşamlarını barınaklarda sürdürecek.Bazı hayvanlara ise ötanazi uygulanacak. Teklifte ötanazi uygulanacak durumlar, "Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlar" olarak sıralandı.Sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde de yerel yönetimler tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılabilecek.Ötanazinin nasıl yapılacağına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenecek. Güler, hayvanlara ilaç verilmesi suretiyle işlemin yapılabileceğini kaydetti.Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması yasak olacak. Bu durumda hayvan başına 50 bin lira ceza verilecek.Sahiplendiği hayvanı sokağa bırakmanın cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.Büyükşehir belediyeleri bütçelerinin binde 3'ünü, nüfusu 25 binin üzerinde olanlar ise binde 5'ini hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için kullanacak. Bu kaynak başka amaçla kullanılamayacak. Bunu yenine getirmeyen belediye başkanları ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.Belediyeler, 31 Aralık 2028 tarihine kadar bütçelerinden ayırmak zorunda oldukları kaynakla hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmakla yükümlü olacak.Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak. Güler, son 20 yılda 2.5 milyona yakın sahipsiz sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını, 550 bine yakın sokak köpeğinin da sahiplendirildiğini söyledi.