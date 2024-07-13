Uzaya Göktürk’ler damga vuracak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) keskin gözü olarak uzayda hizmet veren yer gözlem uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2'ye üçüncüsü de eklenecek. Yakın zamanda yapımına başlanacak Göktürk-3 Sentetik Açıklı Radar (SAR) yer gözlem ve keşif uydu sistemi ile TSK dünya üzerinden herhangi bir bölgenin metre-altı çözünürlüklü olarak gece ve gündüz şartlarında görüntülenmesi kabiliyeti kazanacak. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'yı geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Türkiye, bu kez de yer gözlem ve keşif uydusu Göktürk-3'ü yerli imkânlarla yapmak için hazırlıklara başladı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ,) TÜBITAK Uzay ve Aselsan tarafından 250 milyon dolara yapılması planlanan Göktürk-3 SAR uydusu ile dünya üzerinden herhangi bir bölgenin metre-altı çözünürlüklü olarak gece ve gündüz şartlarında görüntülenmesi kabiliyetinin kazanılması hedefleniyor. Bu şekilde hem TSK'nın ihtiyaç duyduğu SAR uydu görüntülerinin elde edilmesi hem de sivil uygulama ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak. Göktürk-3 tamamlandığında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Proje kapsamında TUSAŞ, on-board veri işleme bilgisayarı (OBDH), yapısal alt sistem, termal alt sistem, yapısal yeterlilik modeli, uçuş modeli, montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri ile fırlatıcı işlemlerini yapacak. Aselsan ise X-Bant haberleşme alt sistemi, SAR yükü ve yer istasyonu alt sistemlerini üstlenecek. TÜBITAK Uzay da S-Bant haberleşme alt sistemi, itki alt sistemi, güç elektroniği alt sistemi, yörünge, yönelim ve kontrol alt sistemini tamamlayacak. TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, Türksat 6A'nın fırlatma töreninde yaptığı konuşmada "Biz daha çok uydu projesi istiyoruz, altyapılarımız ve insan kaynağımız hazır. Bu uydu projeleri gelmezse yetişmiş mühendisimiz yurtdışına gidebiliyor. Bunun için de bu sektördeki insan kaynağını tutmak için yeni projelere ihtiyaç var. Yakın zamanda açıklayacağımız Göktürk-3 SAR'ın imzası olacak" dedi.