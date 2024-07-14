15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler’in annesi: Komşu geldik sana kızım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi, kızlarının şehadetinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acılarını ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor. Darbecilerin, Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit düşen Güler'in annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki evlerinin hasar görmesi üzerine Ankara'ya yerleşti.Gölbaşı'nda kızlarının şehit edildiği Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın karşısında bir eve taşınan aile, çalıştığı kuruma yakın olma hissiyle özlemlerini bastırmak istiyor. Sık sık memleketleri Hatay'a gelen aile, Kırıkhan Şehitliği'ndeki kızlarının kabrini de ziyaret ediyor. Anne Emine Güler, kızının acısını ilk günkü gibi içinde yaşadığını belirterek, "Depremde eşyalarının hepsi yerlerdeydi, vitrini yıkıldı, bütün eşyaları savruldu, onları ağlayarak topladım ama yeniden yapacağım inşallah. Şimdi Ankara Gölbaşı'ndayız, kızıma komşuyuz. Özel harekâtın yanındayız, her gün kızıma selam veriyoruz, bayrağı var orada, 'Günaydın kızım' diyorum dağlarına bakıyorum, birlikte bakardık, evinin yanında oturuyoruz, 'Komşu geldik kızım sana' diyoruz, bu bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Sanki Gülşah orada yaşıyor da biz komşusuyuz, birlikteyiz. Özlüyorum, resimlerine bakıyorum, memlekete geldiğim zaman koşa koşa mezarına geliyorum, mezarını temizliyorum 'Geldim kızım' diyorum, hasret çok büyük, ciğer işte, ciğerimizi yaktılar. Bizim ciğerimizi yaktılar kendilerinin de ciğerleri yansın. Ölmesinler sürünsünler. Alçaklık damgasıyla yaşasınlar" diye konuştu. Baba Hüseyin Güler de "Rabbim kızımızı bizden gururla, onurla, şerefle aldı, bize şehit anne babası olmayı lütfetti. Gururla söylüyorum ki bu vatana bir Gülşah değil bin Gülşah feda olsun" ifadelerini kullandı. AA