Akdeniz Üniversitesi’nde 253 şehit anısına 253 fidan

Akdeniz Üniversitesi'nde 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehit anısına 253 fidan dikildi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde yapılan etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve 15 Temmuz'da şehit olan Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, dekanlar ve akademisyenler katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından 253 şehit anısına 253 fidan dikildi.