CHP’li Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz’u unuttu ama halk unutmadı

15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ YAPMAMA KARARI

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.