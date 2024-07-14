DEM Parti zulmüne karşı işçiler ayakta

DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerine devam ediyor. Belediye bünyesinde çalışırken 5 Temmuz'da işlerine son verilen işçiler ile aileleri, karara tepki göstermek için belediye önünde kurdukları çadırda oturma eylemlerini sürdürüyorlar. Eylemin altıncı gününde işçileri ziyaret eden Türkiye Kamu-Sen lğdır İl Başkanı Ali Arslan, sendika yönetimi ile işçilere destek verdi. Arslan, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Kamu-Sen olarak işçilerin haklı davasında yanlarında olduklarını göstermek amacıyla alanda bulunduklarını söyledi. Alanda, 650 bin kişinin temsilcisi olarak iş akdine son verilen 204 işçinin yanında olmak için bulunduklarını bildiren Arslan, şunları dile getirdi: "Sizler, aşın, işin, emeğin kavgasını veriyorsunuz. Bu kavgada Türkiye Kamu-Sen olarak aş ve emeğin üzerinde tasarruf olmayacağını, bunun aileleri ve insanları mağdur edeceğini, bu tasarrufun da Iğdır'ımıza hiçbir fayda getirmeyeceği kanaatindeyiz. Sorun tasarruf yapmak ise, başka kalemlerden yapılmadır. Bugün sizler çocuğunuzla, ailelerinizle bu sıcağın altından ekmeğinizin tekrar iade edilmesi için mücadele ediyorsunuz. Buradan seslenmek istiyorum, lütfen aş üzerinde bir kavga başlatmayalım, bu arkadaşlarımızın gelecek üzerine kurduğu hayalleri yıkmayalım. Umudumuz alınan bu yanlış karardan bir an önce geri dönülmesidir. Biz buraya sizin bu onurlu mücadelenize omuz vermek için geldik."