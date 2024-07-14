F-16 pilotu olduğumda yeniden görüşeceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz'ın 8 yaşındaki kızı Hiranur'a bilgisayar hediye ederek hayalini gerçekleştirdi. Haliç Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde Hiranur Sağaz ile sohbet eden Yılmaz, Hiranur'un bilgisayar ihtiyacı olduğunu öğrendi. Hiranur'u annesi Elif Sağaz ile makamında ağırlayan Yılmaz, minik kıza hayalini kurduğu bilgisayarı hediye etti. Büyük sevinç yaşayan Hiranur ise Yılmaz'a bir mektup verdi. Mektupta, "Sayın Başsavcı amca sizi görünce çok sevdim. Bilgisayar için teşekkür ederim. Hayalim olan F-16 pilotu olduğumda sizinle tekrar görüşmek isterim" ifadeleri yer aldı.