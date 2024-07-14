İlk ziyaret Diyarbakır annelerine yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyarbakır'a atanan Vali Murat Zorluoğlu, ilk ziyaretini Diyarbakır annelerine yaptı. Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu'nun da yer aldığı ziyarette anneler, eyleme devam mesajı verdi. Diyarbakır'da kaçırılan ya da zorla dağa götürülen ailelerin eylemi eski HDP il binası önünde devam ediyor. Şu ana kadar 50 ailenin evladına kavuştuğu eylemde yer alan 376 aileye destek ziyaretleri de sürüyor. Anneler, vali ve eşini ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Vali ve eşinin tek tek sohbet ettiği anneler, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürecekleri mesajını verdi. Vali Zorluoğlu, devletin annelerin yanında olduğunu söyledi.