İşçi kıyımına ‘dur’ denilecek

Son dönemde özellikle CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımını araştırmak üzere Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatıyla teftiş kurulu harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel seçimlerin ardından belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına ilişkin sendikalar ve işçiler tarafından yapılan ihbar ya da şikâyet başvurularının, bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından öncelikli olarak değerlendirilerek teftiş programına alındığı belirtildi. Bu kapsamda yerel seçimlerden sonra Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendikal faaliyetlerin engellenmesi, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması konularına yönelik gelen ihbar ve şikâyet başvurularının titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından toplam 136 ihbar/şikâyet başvurusu başkanlığa intikal etmiştir. Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanacak olup, seçimden sonra artan başvurulara ilişkin teftiş ile uygulamalar ivedilikle yerine getirilmektedir." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alın teri ve emekleriyle ülkeyi büyüten işçilerin, çalışanların her zaman yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası adeta işçi kıyımı yapan bazı belediyeleri çalışanların ekmeğiyle oynamamaları konusunda uyarmıştık. Bu konuda taviz vermeden ve ayrımcılık yapmadan bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız. Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikâyetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."