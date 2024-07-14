MHP’li Özdemir’den 15 Temmuz mesajı: Bu milletin aşılamayacağını öğrendiler

15 Temmuz günü Türk tarihinde görülmemiş bir ihanet girişimi yaşandığını dile getirerek sözlerine başlayan Özdemir, karanlık gecede 251 vatandaşın şehit düştüğünü, 2 bin 196 kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

"KORKMADIK, SAVAŞTIK"

9 bin asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristin millete ait araç ve silahlarla Türkiye'yi teslim almak istediğini belirten Özdemir, "Ne var ki milletimizin korkacağını, sineceğini, geri adım atacağını düşünen zavallılar, Bilge Kağan'ın asırlar öncesinden büyük Türk milletine yönelik seslenişinin milli benliğimize işlemiş olduğunu unutmuşlardı. Milletçe hepimiz, en çok da şerefli Türk ordusunun üniformasına halel getirmeyen asil yürekliler o gece tıpkı Bilge Kağan'ın dediği gibi tek bir ilkede birleşti; korkmadık, savaştık!" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN "IŞIKLARI YAKIN" TALİMATI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gece ümitlerin kaybolmaya başladığı anlarda genel merkezdeki tüm ışıkların yakılması talimatını verdiğini aktaran Özdemir, "İşte bu tarihi talimatla yanan sadece bir binanın ışıkları olmadı. Gerçekte yanan, hürriyet ve istiklale aşık bir milletin, milli birlik ve beraberliği ile demokrasisine olan sadakatinin umut ışığı idi. Hepimiz de bu ışığın etrafında birleştik ve dalga dalga karanlığı aydınlığa döndürmeyi başardık" dedi.

FETÖ'NÜN 8 AYAĞI

İhanet gecesinden bu yana FETÖ'yü koruyup kollayan ülkelerin deşifre olduğunu dile getiren Özdemir, "Eğitimden medyaya, silahlı kuvvetlerden emniyete, yargıdan iş dünyasına varıncaya kadar FETÖ'nün toplamda 8 ayağının bulunduğu da ortaya çıktı. Her ne kadar siyaset ayağında bulunan isimler kendilerini gizlediler sansalar da bugün dahi Türkiye ve Cumhur İttifakı'na yönelik sergilenen mütecaviz saldırıların arkasında hep onlar yer aldı, almaya da devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı'da buluşan milyonlara dikkat çeken Özdemir, "Milli haykırışın ve talebin gereği olarak MHP ve AK Parti'nin kurduğu Cumhur İttifakı, süregelen tüm hain girişimleri boşa çıkarmakla beraber, Türkiye'nin milli kazanımlarını korumayı ve daha da artırmayı başardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, daha istikrarlı, kararlı ve kendisine yönelen tehditleri bertaraf etme konusunda çok daha kudretli biçimde yoluna devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.