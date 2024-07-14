Milli iradenin kesintiye uğramaması için köklü reform şart

SETA Vakfı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbelerin de darbe kalkışmalarının da asla unutulmaması gerektiğini dile getirdi. 15 Temmuz'daki karanlık gecenin bir daha yaşanmaması için milli birlik ve beraberlikten asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Tunç, yeni anayasaya olan ihtiyaca dikkat çekerek, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başladığımız şu dönemde bir daha hiç darbe olmasın, bu ülkede milli iradenin önü hiç kesilmesin diye daha köklü reformlara adım atmamız lazım" dedi.Sempozyumda konuşmacı olarak yer alan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise hain girişimin yaşandığı gece Turkuvaz Medya Grubu'nun da hedef alındığını hatırlatarak, "FETÖ ile mücadeleyi aktif olarak başlatan ilk kurum Turkuvaz Medya Grubu'dur. Gezi kalkışmasından itibaren, bilgi ve belgeye dayalı olarak bu örgütün yapılanmasını ortaya çıkarmıştır. Bir bakıma öncü olmuştur. 2012'den 2016 yılına kadar bu örgütün yapılanmasını belgeleriyle deşifre etmiştir. O dönem 'Çok abarttınız' diyenler, 15 Temmuz sonrası 'Haklıymışsınız' noktasına geldiler" diye konuştu.