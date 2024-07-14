Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er o geceyi SABAH’a anlattı: “Yüzünden kanı temizledim, titriyordu”

"VATANDAŞI VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ VURUN"

Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor. Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor.

1. ses: Konuşan yurtta sulh heyeti. Tüm jandarma birlikleri, şu anda polis birlikleri Beştepe Jandarma karargahını çevirmiş durumda, akşamdan beri çatışma var. Karargahımız düşmek üzere, polisleri bölgelerinizde hareket ettirmeyin.

2. ses: Jandarmanın nizamiyelerindeki, dışarıdaki polis araçlarını vurursanız iyi olur.

3. ses: Bir algı oluşuyor, vatandaş toplanıyor. Algı oluşuyor. Mutlaka vatandaşın olduğu yere, etrafa müdahale edilmesi lazım yoksa topluluk büyüyecek.

1. ses: Kobra (helikopter), yurtta sulh, kobra

2. ses: İki nolu nizamiyenin karşısındaki spot ışıklarının arkasında bayağı bir polis var, tamam.



Erkan Öktem: Arkadaşlar sivilleri yaklaştırmayın. İçinde polisler olabilir.

2. ses: Şu an caminin arkasında bir grup siviller ellerinde Türk bayrağıyla şey yapıyorlar.

Öktem: Kesinlikle yaklaştırmayın, içinde özel harekatçılar olabilir.

3. ses: Sivillerin dağıtılması gerekiyor düşüncesindeyim, tamam.

Öktem: Kobra, beni duyuyorsan yayın yapan jandarma, telsize ulaşmaya çalışan jandarma.

Öktem: Sokak aralarında ve nizamiyelere yakın polis zırhlı araçları var, hedef onlar.

Öktem: Tekrar ediyorum, jandarmadan tekrar ediyorum. Nizamiyelerde ve sokak aralarında zırhlı polis araçları hedef, atış serbest.

2. ses: Nizamiyenin önünde zırhlı var, polis zırhlısı var. Hedef o, bizi kurtarın ondan.

Öktem: Mutabık, mutabık. Polis zırhlıları sokak aralarında saklanıyor. Vurulması için talimat var.

2. ses: Cami istikametinde, küçük cami istikametinde zırhlı var, bizi tehdit ediyor.

Öktem: İndirilsin, indirilsin. Nizamiyelerdeki zırhlılar polisin, vurulsun.

Öktem: Tekrar ediyorum, bütün zırhlılar vurulsun, bizim zırhlımız yok.

3. ses: Doğrudur bizi zırhlımız yok, bütün zırhlılar vurulsun.

4. ses: Evet, mutabık.

Öktem: Mutabık, Allah kolaylık versin arkadaşlar.

Helikopter pilotu: Küçük bir cami var, yüksek binaların arasında, Hisarcıklıoğlu Camisi deniliyor buna. Binanın batısında, burada bir polis aracı var, tam altımızda.

Öktem: Vurulsun vurulsun, en çok sıkıntı çıkaran o.

Öktem: Orası Hisarcıklıoğlu Camisi, onun etrafındaki bütün polis araçları vurulsun.

Öktem: Kobra, jandarma.

Helikopter pilotu: Dinliyorum.

Öktem: Caminin etrafında inşaatlar var, (polisler) oralara saklanıyorlar. Zırhlı araçlar vurulsun lütfen.

Helikopter pilotu: Kobra, jandarma.

Helikopter pilotu: Mutabık.

Öktem: Anlaşıldı, anlaşıldı. Alt geçitte bir polis zırhlı aracı var. Görebilirseniz vurun.

Helikopter pilotu: Tam altımızdaki zırhlı, bak caminin yanında da zırhlılar var.

Öktem: Caminin yanındaki zırhlılar vurulsun.



86 SANIK MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi. "Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.



FETÖ'NÜN HEDEFİNDE

Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplar üzerinden 15 Temmuz gecesi kendilerine kabus gibi çöken Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hedef göstermeye başladı. Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in Turgay Karagöz, Selçuk Adıgüzel, Aydoğan Vatandaş, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros gibi isimlerin paylaşımları bot hesaplar üzerinden Eraslan Er'in sosyal medya da daha fazla yer alması sağlandığı ortaya çıktı.



FETÖ'NÜN MEDYA İMAMI BOŞ DURMADI

FETÖ'nün önemli medya imamlarından Adem Yavuz Arslan, firar ettiği ABD'den bir yandan lüks bir hayat sürerken bir yandan da örgütsel faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. FETÖ'cü Arslan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimini canlarını ortaya koyarak engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hakkında asılsız iddialarda bulunarak darbeyi manipüle etmeye kalktığı görüldü. 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlar üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkan Adem Yavuz Arslan, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın başından vurulması ve koruması Hasan Gülhan'ın ise şehit edenlerin darbeciler olmadığını utanmadan savundu. Oysa ki Aslan'ın kendi beyanının yanı sıra, elleri arkadan bağlı infaza götürülme görüntüleri de ortaya çıkmıştı.