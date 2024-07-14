Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er o geceyi SABAH’a anlattı: “Yüzünden kanı temizledim, titriyordu”

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin en önemli hedeflerinden biri oldu. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü olan Erkan Öktem, beraberindeki darbecilerle 15 Temmuz akşamı karargahı işgal etti. Aralarında Tuğgeneral Veli Turan, Albaylar Güven Şağban, İlhami Özdeyer ile çok sayıda darbe karşıtı subay ve astsubayı rehin alarak darbe faaliyetlerine başlayan Öktem, gelişmeler hakkında bilgi almak için korumaları Hüseyin Uğur İşçi ve Hasan Gülhan ile karargaha gelen TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı da alıkoydu.
DARBECİLER JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NI ELE GEÇİRDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, 15 Temmuz darbe gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananları SABAH'a anlattı. Başkan Yardımcısı Er, " O dönem Ankara Özel harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordum. 15 Temmuz günü akşam saatlerinde gerçekleşen hain kalkışmada şehit olan dönemin Özel Harekat Başkan Yardımcımız Önder Güzel ile şubemizin yerleşkesinde kamelyada oturuyorduk. Daha sonra İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Karaaslan'dan Genelkurmay Başkanlığı önünde hareketlilik olduğunu ve içerden silah sesleri geldiğini aktardı. Kendisinden bizzat benim gitmem yönünde talimat aldıktan sonra mevcut olan bir tim ile birlikte Genel Kurmay Başkanlığı'nın önüne hareket ettik. Önce içerde bir askerin cinnet geçirdiği bilgisi daha sonra tatbikat yapılıyor söylentisi ve köprülerin kapatıldığı haberi geldi" dedi.
"JANDARMA KARARGAHINI HAİNLERDEN TEMİZLE"
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'nın darbecilerden temizlenmesi yönünde talimat vermesi üzerine harekete geçen Er, "Kalkışmanın kara ayağının Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndan yönetildiğini, buranın geri alınması durumunda darbenin kara ayağını da koparmış olacağı aktarıldı. Bunun üzerine 40 kişilik bir gücümüzle Jandarma Genel Komutanlığı'nın etrafını çembere aldık. Hendek operasyonların yeni bittiği ve bölgelerin güvenliğini sağlamaya devam ettiğinden personel sayımız azdı. Karargâhın içerisinde bulunan hainlerle yoğun bir çatışma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın tarafından halkın sokağa davet etmesi üzerine bölgede bir kalabalık oluştu. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken bir taraftan hainleri etkisiz hale getirmek için yoğun çaba sarf ettik. Sabah saat 7-8 gibi içeriye girmeyi başardık. İçeride yer yer çatışmalar yaşandı" şeklinde konuştu.
HAİNLERİN ÜZERİNDE ŞANLI ORDUMUZUN ÜNİFORMASINI ÇIKARDI
Vatandaşın da desteğiyle jandarma karargahındaki darbecilerin teslim olduklarını belirten Er, şöyle devam etti: "Personelime, darbecilerin üniformalarını soymaları talimatını verdim. Şerefli Türk askerinin, şanlı ordumuzun üniformasını taşıyamayacaklarını ve hatta bunları çalmış olduklarını düşündüğüm hainlerden üniformamızı geri aldık. O günün yıllar sonra hatırlanacak çok önemli bir görüntüsüne sebep olduk. Böyle bir emri vermiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Hainler atlet ve iç çamaşırlarıyla gözaltına alındı."
TEM DAİRE BAŞKANI TURGUT ASLAN'IN BULUNMASI İÇİN ÖZEL TİM
Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın ihaneti fark edip erken saatlerde Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini hatırlatan Er, "Gözaltı sırasında kendisinin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın koruması olduğunu söyleyen Hüseyin Uğur İşçi, 'Turgut Başkan'ın hainler tarafından alıkonduğunu ve içeride olduğunu' aktardı. İl Müdürümüz Mahmut Karaaslan ile korumayı telefon üzerinden iletişime geçirdim. İl Müdürümüz Karaaslan, 'Ersalan, Turgut Başkanımızı o hainlerin elinden kurtar' şeklinde talimatı üzerine şehir dışından takviye olarak gelen özel harekat polislerini arama kurtarma timi olarak ayırdım ve başkanımızın ve korumasının bulunması yönünde talimat verdim. Tim arama kurtarma faaliyetinde bulunurken içeride direnen hainlere karşı mücadeleye devam ettik. Bu sırada görevlendirdiğim arama kurtarma timi bir binanın müştemilatın bir köşesinde başlarından vurulmuş olarak 2 kişinin olduğu bilgisini verdi. Gittiğimde vurulanların Turgut Başkanımızın ve koruması Hasan Gülhan olduğunu anladım. Koruması şehit düşmüştü. Başkanımızın nabzına baktım. Yüzündeki kanı sildim, titriyordu. İl Müdürümüzü arayarak karargaha acil bir ambulans gönderilmesini istedim. Ambulansın güvenliğini sağlamamız ardından Turgut Başkanımızı kalkanlarımızla koruyarak ambulansa kadar götürdük. Başkanımızın şimdi sağlığı sıhhati yerinde" diye konuştu.
Er, o gün "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir", "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" sözlerinin vücut bulmuş halini gördüklerini söyledi. Özel harekatın, Türk milletinin ruh kökünden doğup cesaretliliğiyle anıtlaştığını ve kahramanlarıyla destanlar yazdığını anlatan Er, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve şehitleri unutmayacaklarını, gerektiğinde yine aynı mücadeleyi göstereceklerini vurguladı.
"VATANDAŞI VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ VURUN"
Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor. Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor.
1. ses: Konuşan yurtta sulh heyeti. Tüm jandarma birlikleri, şu anda polis birlikleri Beştepe Jandarma karargahını çevirmiş durumda, akşamdan beri çatışma var. Karargahımız düşmek üzere, polisleri bölgelerinizde hareket ettirmeyin.
2. ses: Jandarmanın nizamiyelerindeki, dışarıdaki polis araçlarını vurursanız iyi olur.
3. ses: Bir algı oluşuyor, vatandaş toplanıyor. Algı oluşuyor. Mutlaka vatandaşın olduğu yere, etrafa müdahale edilmesi lazım yoksa topluluk büyüyecek.
1. ses: Kobra (helikopter), yurtta sulh, kobra
2. ses: İki nolu nizamiyenin karşısındaki spot ışıklarının arkasında bayağı bir polis var, tamam.
Erkan Öktem: Arkadaşlar sivilleri yaklaştırmayın. İçinde polisler olabilir.
2. ses: Şu an caminin arkasında bir grup siviller ellerinde Türk bayrağıyla şey yapıyorlar.
Öktem: Kesinlikle yaklaştırmayın, içinde özel harekatçılar olabilir.
3. ses: Sivillerin dağıtılması gerekiyor düşüncesindeyim, tamam.
Öktem: Kobra, beni duyuyorsan yayın yapan jandarma, telsize ulaşmaya çalışan jandarma.
Öktem: Sokak aralarında ve nizamiyelere yakın polis zırhlı araçları var, hedef onlar.
Öktem: Tekrar ediyorum, jandarmadan tekrar ediyorum. Nizamiyelerde ve sokak aralarında zırhlı polis araçları hedef, atış serbest.
2. ses: Nizamiyenin önünde zırhlı var, polis zırhlısı var. Hedef o, bizi kurtarın ondan.
Öktem: Mutabık, mutabık. Polis zırhlıları sokak aralarında saklanıyor. Vurulması için talimat var.
2. ses: Cami istikametinde, küçük cami istikametinde zırhlı var, bizi tehdit ediyor.
Öktem: İndirilsin, indirilsin. Nizamiyelerdeki zırhlılar polisin, vurulsun.
Öktem: Tekrar ediyorum, bütün zırhlılar vurulsun, bizim zırhlımız yok.
3. ses: Doğrudur bizi zırhlımız yok, bütün zırhlılar vurulsun.
4. ses: Evet, mutabık.
Öktem: Mutabık, Allah kolaylık versin arkadaşlar.
Helikopter pilotu: Küçük bir cami var, yüksek binaların arasında, Hisarcıklıoğlu Camisi deniliyor buna. Binanın batısında, burada bir polis aracı var, tam altımızda.
Öktem: Vurulsun vurulsun, en çok sıkıntı çıkaran o.
Öktem: Orası Hisarcıklıoğlu Camisi, onun etrafındaki bütün polis araçları vurulsun.
Öktem: Kobra, jandarma.
Helikopter pilotu: Dinliyorum.
Öktem: Caminin etrafında inşaatlar var, (polisler) oralara saklanıyorlar. Zırhlı araçlar vurulsun lütfen.
Helikopter pilotu: Kobra, jandarma.
Helikopter pilotu: Mutabık.
Öktem: Anlaşıldı, anlaşıldı. Alt geçitte bir polis zırhlı aracı var. Görebilirseniz vurun.
Helikopter pilotu: Tam altımızdaki zırhlı, bak caminin yanında da zırhlılar var.
Öktem: Caminin yanındaki zırhlılar vurulsun.
86 SANIK MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi. "Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.
FETÖ'NÜN HEDEFİNDE
Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplar üzerinden 15 Temmuz gecesi kendilerine kabus gibi çöken Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hedef göstermeye başladı. Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in Turgay Karagöz, Selçuk Adıgüzel, Aydoğan Vatandaş, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros gibi isimlerin paylaşımları bot hesaplar üzerinden Eraslan Er'in sosyal medya da daha fazla yer alması sağlandığı ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN MEDYA İMAMI BOŞ DURMADI
FETÖ'nün önemli medya imamlarından Adem Yavuz Arslan, firar ettiği ABD'den bir yandan lüks bir hayat sürerken bir yandan da örgütsel faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. FETÖ'cü Arslan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimini canlarını ortaya koyarak engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hakkında asılsız iddialarda bulunarak darbeyi manipüle etmeye kalktığı görüldü. 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlar üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkan Adem Yavuz Arslan, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın başından vurulması ve koruması Hasan Gülhan'ın ise şehit edenlerin darbeciler olmadığını utanmadan savundu. Oysa ki Aslan'ın kendi beyanının yanı sıra, elleri arkadan bağlı infaza götürülme görüntüleri de ortaya çıkmıştı.