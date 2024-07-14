Türkiye’nin ilk Şehit Emniyet Müdürü 32 yılında anıldı! Babalarının izinde Emniyet Müdür oldular

Şehit Emniyet Müdürü Er'in oğulları Eraslan, Volkan ve Erkurt Er babalarının izinden gidip polis oldu. Eraslan tıpkı babası gibi Özel Harekât'ta yönelerek Özel Harekat Başkan Yardımcısı, Volkan Er, Polis Başmüfettişi, Erkurt Er ise Antalya İl Emniyet Müdürü oldu.





Süleyman Demirel'in 9 yıl yakın korumalığını yapan Ali Er, 1992 yılında Hakkâri Polis Özel Harekât Şube Müdürü olarak atandı. 14 Temmuz 1992'de, Ankara'dan uçakla Van'a oradan da karayoluyla Hakkâri'ye gidecekti.

Van Ferit Melen Havaalanı'nda korumaları Abdülkadir Sadıkoğlu ve İbrahim Kaplan sivil kıyafetle kendisini karşıladı. Sivil plakalı bir araçla Hakkâri'ye giderken, Van'ın Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi'nde PKK'lı teröristler yolu kapattı. Yol dik ve yüksek kayalıklarla çevriliydi. Mermileri bitene kadar hainlerle savaşıp şehit düştüler. Türkiye'nin ilk şehit emniyet müdürü olan Ali Er ve korumaları Abdülkadir Sadıkoğlu ve İbrahim Kaplan şehadetlerinin 32. yılında anıldı.

BABALARININ İZİNDE EMNİYET MÜDÜRÜ OLDULAR

Hakkâri Polis Özel Harekât Şube Müdürü Ali Er, olduğunda geride 3 yetim bıraktı. Oğulları Eraslan, Volkan ve Erkurt Er babalarının izinden gidip polis oldu.

Şehit babası gibi Özel Harekat Polisi olan ve başarılarıyla Polis Başmüfettişliğine terfi eden Eraslan Er, baba ocağı olarak gördüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı olarak atandı. Emniyet Müdürü Volkan Er Polis Başmüfettişi olurken Erkut Er ise; Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlerine devam ediyor.

15 TEMMUZ GÜNÜ DESTAN YAZDILAR

15 Temmuz Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nı darbecilerden temizleyen Eraslan Er ayrıca, hainler tarafından alıkonulan ve başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın bulunup kurtarılmasını sağladı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevinde bulunan Volkan Er ise; yıllık izinde olduğu sırada darbe girişimi duyar duymaz, görevinin başına dönerek darbecilere karşı mücadele verdi. Ankara Emniyeti'ni darbeci hainlere teslim etmemek için direndiği sırada kolundan kurşun yiyen Volkan Er, kolunu beze sararak sabahın ilk ışıklarına kadar hainlere karşı mücadele verdi.