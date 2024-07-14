Yusufeli’ne çok yakıştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sular altında kalan eski yerleşim yerinde değişen karayolu ağı kapsamında inşa edilen 685 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki, 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' için dün resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile çok sayıda kişi katıldı. Baraj inşası sürecinde fedakârlıkları için Yusufeli halkına teşekkür eden Bakan Uraloğlu, "Yusufeli Barajı kapsamında, mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayacak bağlantı yollarını inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. 69.2 kilometre uzunluğundaki Yusufeli yolunu açmıştık. Şimdi sizlerle birlikte Çoruh Nehri üzerinde bir gerdanlık gibi duran Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü açıyoruz" dedi.Bakan Abdulkadir Uraloğlu, viyadük hakkında şu bilgileri de verdi:Tabliyelerde 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. Fransa'nın simgesi Paris'in ortasındaki Eyfel Kulesi'nde 7 bin 300 ton çelik kullanıldı. Bu karşılaştırma viyadük projesinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.8 orta 2 de kenar olmak üzere 10 ayaktan oluşuyor.685 metre uzunluğunda. En yüksek ayağı yaklaşık 150 metre yüksekliğinde.Buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan riskleri bertaraf edildi.Trafiği daha güvenli hale geldi. Seyahat konforu arttı.Yusufeli-Artvin arasında 95 dakika süren yolculuk 70 dakikaya indi.Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeliİspir gibi yerel yol ağlar bağlandı.Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 43 milyon lira tasarruf edilecek.Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonu da 1005 ton azaldı. Doğa korundu.İki yaka birleşti.