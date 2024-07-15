200 bin konut yıl sonuna kadar teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde şu ana kadar 76 bin konutun teslim edildiğini belirterek, "İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak." dedi. Kurum, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti. Çenet ile basına kapalı görüşen Kurum, daha sonra rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi, Raufbey Mahallesi Sefa Evler Sitesi ve Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kurum, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki gelişmeleri anbean takip ettiğini söyledi.Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat'ta başladığımız, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz 11 ilde şu an 276 bin konutumuzun, iş yerimizin inşası süratle devam etmektedir. Yine 4 bin 500'e yakın köyde, vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaçları giderebilecek inşaatlarımızı sürdürüyoruz. 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak."