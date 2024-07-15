Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz’da destan yazdı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, darbecilere karşı yürütülen operasyonların merkezi konumunda yer aldı. FETÖ'cü hainler Ankara Emniyeti'ni ele geçirmek için tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla saldırıya geçti. İlk saldırı darbeci Yarbay Ejder Yıldırım komutasındaki zırhlı araçlarla oldu. Polislerin direnişiyle karşılaşan darbeci yarbay, başarılı olamayacağını anlayınca Akıncı Üssü'nde bulunan darbeci Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'dan emniyet binasına hava saldırısında bulunulmasını istedi.

Akıncı Üstünden havalanan iki F-16 uçağı pilotlarına Kaygusuz gece 00.42'de, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin" emrini verdi. Bunun üzerine birinci pilot Mehmet Yurdakul, 00.56'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı gerçekleştirdi. Vatan için canını siper eden kahraman Türk Polisi ne olduğunu anlamadan 01.08'de pilot Mustafa Özkan, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ikinci bombayı attı. Hainlerin saldırısı sonucu 7 polis şehadet şerbetini içti. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı araçları durdurmaya çalışan halka darbeciler saldırı gerçekleşmesi sonucu 6 vatandaş şehit oldu.

BOMBALAMA SONUCU YARIM ASIRLIK HİZMET BİNASI YIKILDI

Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören Ankara Emniyetinin 51 yıllık 10 katlı hizmet binası yıkıldı. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen yıllarda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da yer alıyor.

ANKARA EMNİYETİNDEN 1362 FETÖCÜ İHRAÇ EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kadrosunda kritik ve operasyonel şubelerde yuvalandığı tespit ettiği bin 362 FETÖ üyesi haklarında adli ve idari işlemlerin ardından ihraç etti. Ankara Emniyeti, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tüm yönleriyle deşifre etmesinin ardından öncelikli olarak örgütünün sözde operasyonel gücü olan mahrem yapılanmaları başta olmak üzere; darbeci asker ve sivil örgüt mensuplarını yakalanması, STK ve üniversite yapılanmaları, kamuya sızmış örgüt mensuplarının tespit ve deşifresi, haberleşme ağının tespiti, finans yapılanması, güncel yapılanmalar, gaybubet evleri, yurtdışı yapılanması ve sınav sorularının çalınmasına yönelik üst üstte operasyon düzenledi.