Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti
Giriş Tarihi: 15.7.2024 12:32 Son Güncelleme: 15.7.2024 13:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi kahraman Türk halkının demokrasi destanı ile bozguna uğradı. Hain darbe kalkışmasının 8. yılında şehitlerimiz dualarla anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilk olarak İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Şehitler Makamı'ndaki anma törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okuduğu anlar, milyonları duygulandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an tilaveti

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye hain darbe girişimine tanıklık etti. Asker kıyafeti giymiş FETÖ'cü hainler, ellerindeki tüfekleri vatanını savunan Türk halkına çevirdi. Kahraman Türk halkı ise bağımsızlık ve vatan aşkıyla hainlere direndi. İşte o Türkiye'nin en uzun gecesinin demokrasi destanı ile sonlandığı 15 Temmuz'un üzerinden tam 8 yıl geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KUR'AN TİLAVETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'u anma törenleri kapsamında İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an tilaveti! | Video

Anma töreninde Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu dua etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti
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