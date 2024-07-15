Dünya basınının utanç günü

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup kişilerin hayata geçirmeye çalıştığı ancak halkın direnişi ile hüsrana uğrayan darbe planı, dünya basınında büyük yankı bulmuştu. Kimi basın yayın organları darbe girişimini daha ilk dakikalarda gerçekleşmiş gibi gösterirken, kimileri ise darbecilerle ortak iş tutarcasına adım adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izini sürdü. Batı basını, hain darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonrasındaki süreçte Türkiye'yi karıştırmak isteyen kaos timinin en önemli ayaklarından biri oldu. Yalanların, manipülasyonların ve iki yüzlüğün ardı arkası kesilmedi.darbe eleştirisi Yerine "Diktatör Erdoğan" dedi.: "Erdoğan Türkiye'nin tansiyonunu nasıl yükseltti" ifadelerini kullandı.: Erdoğan darbeyi atlattı ama geleceği kesin değil. *: "Türkiye denge mekanizmasını kaybediyor" dedi.: "Türkiye'nin son umudu ölüyor" diyerek kaos yaratmaya çalıştı.: "Başarılı bir darbeye ihtiyaç var çünkü bu DEAŞ'tan kurtuluş yolu"Kalkışmanın ilk dakikalarında "Türkiye'de ordu yönetime el koydu" başlıklarıyla, darbe gerçekleşmiş gibi gösterildi, yaşananlar manipüle edildi.İngiliz BBC'nin darbe yanlısı yayını dikkat çekti. İngiliz gazeteci Tim Marshall'ın BBC'de yaptığı şu konuşma "İki büyük hata yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmediler ve 21'inci yüzyılda ülkenin basınını kapatmayı unuttular" dedi.15 Temmuz 2016'da Türk halkının destansı direnişi dünyayı şok etti. İlerleyen saatlerde dünya basını da bunu kayıtsız kalamadı. Darbe girişimin başarısız olduğunu ve halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara döküldüğünü yazdı., darbe girişimini "Darbe girişiminde Erdoğan kontrolü tekrar ele aldı" başlığıyla duyurdu., girişimi "Halk darbeye karşı durdu" başlığıyla yayınladı. Erdoğan'ın çağrısıyla halkın darbeye karşı sokaklara döküldüğü ve tankların üzerine çıkarak kalkışmayı protesto ettiğini yazdı., "Darbe girişimi başarısız oldu" başlığını kullandı., "Onlar teslim oldu" başlığıyla darbenin başarısız olduğunu kaydetti., "Türkler, darbeyi ezip geçti" manşetini attı. Haberde, Türk insanının kararlılığının ve cesaretinin darbecileri hezimete uğrattığı kaydedildi., "Türkiye'de hafta sonunda yaşananlar Türklerin demokrasiye bağlılığının göstergesi oldu'' ifadelerine yer verdi.15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu ancak pek çok ülke, pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatına baktı, kınama açıklamaları için hain kalkışmanın bastırılmasını bekledi. Darbe girişimi bastırılıp, hainler teker teker derdest edilip, gerçek Türk askeri ve Türki milleti el ele darbe girişimini bastırdığında açıklamalar da peşi peşine gelmeye başladı. DIŞ HABERLER