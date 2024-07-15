Haberler Gündem Haberleri Güney Amerika-Avrupa arası dev uyuşturucu soruşturmasına 15 tahliye Savcılık itiraz etti! HSK, harekete geçiyor
Giriş Tarihi: 15.7.2024 11:47

Güney Amerika-Avrupa arası dev uyuşturucu soruşturmasına 15 tahliye Savcılık itiraz etti! HSK, harekete geçiyor

Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan Güney Amerika-Avrupa arasında uyuşturucu trafiği sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanığın ilk duruşmada tahliye edilmesi yargı dünyasının sarstı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 sanık hakkında 5 gün sonra tutuklama kararı çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) tahliyelerle ilgili soruşturma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Halit TURAN Halit TURAN
Güney Amerika-Avrupa arası dev uyuşturucu soruşturmasına 15 tahliye Savcılık itiraz etti! HSK, harekete geçiyor

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gece 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Tahliyelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazları inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyelerden 5 gün sonra Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. 8 sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağına yapılan itirazı ise reddetti.

TAHLİYELER MERCEK ALTINDA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme heyetiyle ilgili soruşturma hazırlığında olduğu öğrenildi.

"THE GODFATHER" HAYRANI BARON

Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, örgüt içinde kullandıkları kod adları ünlü Godfather filminden esinlendikleri iddianameye yansımıştı. Deşifre edilen örgüt içi yazışmalarda Abdullah Alp Üstün'ün Baba (The Godfather) filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı 'Don Vito Corleone' kod adını kullandığı, oğlu Efe Alp Üstün'ün kod adının ise Vito Corleone'nin oğlu Michael Corleone takma adını kullandığı belirlenmişti.

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Güney Amerika-Avrupa arası dev uyuşturucu soruşturmasına 15 tahliye Savcılık itiraz etti! HSK, harekete geçiyor
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