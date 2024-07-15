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Giriş Tarihi: 15.7.2024

İBB’den şehit babasına büyük ayıp

İHA
İBB’den şehit babasına büyük ayıp
15 Temmuz gecesi "Eve erzak almaya değil, vatana sahip çıkmaya geldik" diyerek darbeye direnen ve vurularak şehit olan Batuhan Ergin'in acılı babası Ahmet Ergin, darbe girişiminin yıl dönümünde üzücü bir olayla karşı karşıya kaldı. Şehidin mezarı başındaki Türk bayrağının yıprandığını gören baba, İBB Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bayrağın değiştirilmesi talebinde bulundu. Güvenlik görevlisi aracılığıyla talebini ileten Ergin, birkaç gün sonra bayrağın değiştirilmediğini gördü. İsteğini bir kez daha yineledi ancak bu kez "Bizim sorumluluğumuzda değil onu da şehidin babası değiştirsin" yanıtıyla yıkıldı. Ergin, olayı Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e anlatınca şehidin kabrindeki bayrak değiştirildi. Büyük üzüntü yaşadığını söyleyen baba Ergin, "Acaba oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor' dedi.
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İBB’den şehit babasına büyük ayıp
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