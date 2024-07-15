İşte FETÖ ihanetinin tarihçesi: Yayınlarımızla yıllar öncesinden uyardık

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllar boyunca ortaya koyduğu kumpaslarına karşı tavizsiz bir direniş gösterdi. 39 yıldır toplumun sesi olan SABAH, FETÖ'cü darbe girişiminde de üzerine düşen görevi yerine getirdi.FETÖ, 2016 yılına gelindiğinde darbe planlarını hızlandırmıştı. SABAH Gazetesi, 15 Temmuz'a giden süreçte de bu tehlikeyi önceden gören ve uyarılarda bulunan bir medya kuruluşu olarak öne çıktı. Darbe girişiminden önce yayınladığı haberlerle örgütün ordu içindeki faaliyetlerini deşifre etti. 15 Temmuz gecesi FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak amacıyla hain bir darbe girişiminde bulundu. O gece, SABAH yeni baskısını matbaaya gönderiyordu.17-25 Aralık 2013'te FETÖ, hükümeti yıpratmak ve devleti ele geçirmek amacıyla sözde yolsuzluk operasyonları başlattı. Bu süreçte SABAH, FETÖ'nün gerçek niyetini ve kirli planlarını deşifre eden haberler yayınladı. "Paralel Yapılanma" başlığı altında, örgütün yargıdaki etkisini ve hukuksuz operasyonlarını açığa çıkardı. Bu operasyonların asıl amacının Türkiye'yi kaosa sürüklemek olduğu gözler önüne serildi. 17-25 Aralık sonrasında da SABAH, FETÖ'nün medya ve yargıdaki etkisini sürdüren haberlerle kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçimleri sürecinde de SABAH, FETÖ'nün seçimleri manipüle etme çabalarını ifşa etti. Çeşitli manşetlerle örgütün demokrasiyi hedef alan saldırılarını gün yüzüne çıkardı.SABAH, 16 Temmuz'da "FETÖ'cü darbeye milli irade tokadı" manşetiyle halkın direnişine vurgu yaptı. Daha sonraki günlerde de dikkat çekici manşetlerle okurlarına seslendi. 17 Temmuz'da "Demokrasi destanı" manşetiyle meydanlara dökülen vatandaşların kahramanlıklarını fotoğraflarla öne çıkardı. 18 Temmuz'da ise "Büyük temizlik" başlıklı haberiyle kamu kurumlarına sızmış örgüt mensuplarının tasfiye sürecini gözler önüne serdi. Direnişin kalesi haline gelen SABAH, günler ve aylar boyunca FETÖ'nün kirli planlarını ifşa etmeye devam etti. Her gün yayınlanan yeni haberler ve analizlerle kamuoyunu bilgilendiren SABAH, aynı zamanda milletin direnişine moral ve destek sağladı.15 Temmuz gecesi SABAH Gazetesi binasının önünde etten duvar ören binlerce vatandaş, binanın güvenliğini sağladı, darbeci hainlere geçit vermedi. İşte o kahramanlardan biri de 4 çocuk babası Cengizhan Taşkıran'dı. 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde SABAH'a konuşan Cengizhan Taşkıran, "O günkü şartlarda ülkemize kurulan hain bir pusu vardı. O pusu Allah'ın yardımı ve yaptığımız gayretle, bizden daha öte, hayatını kaybeden insanların çabasıyla önlendi. O geceyle ilgili hatırlamak istemediğim bir an var. Benim askerimin bana silah doğrultması... Korkum ölmek ya da yaralanmak değildi. Evladınızın size silah doğrulttuğunu düşünün. Karşındaki senin âşık olduğun üniforma. Türk askerinin üniformasını giymiş hainlerin millete kurşun sıkmasıydı asıl zoruma giden. Allah bunu hiçbir millete yaşatmasın" dedi.Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına da yönelik ifşalarına devam eden SABAH, FETÖ'nün azılı isimlerini kaçtıkları ülkelerde tek tek buldu. Daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, örgütün en karanlık ismi olan Mustafa Kemal Şirin ve eski emniyet müdürü Mehmet Karabörk gibi örgüt mensuplarını inlerinde görüntüledi.FETÖ'nün kirli planlarını daha önce ifşa eden SABAH, darbe günü "ABD'nin uşağı CIA'nın kuklası" manşetiyle dikkat çekmişti. Ayrıca "FETÖ, silahlı terör örgütüdür" başlıklı haberine de yer vermişti. İlk baskı 22:00 sularında bitmek üzereyken Boğaziçi Köprüsü'nde hareketlilik başladığına dair haberler geldi. Kalkışma başladığında sabah.com.tr, gelişmeleri anbean aktarmaya başladı. Kritik dakikalarda kamuoyu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım başta olmak üzere devlet yöneticilerinin hayati açıklamalarının duyurulmasına öncülük edildi.