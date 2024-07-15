İZSU kazısı zarar verdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı raporda bölgenin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gediz sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi. Test ekibi arıza noktasını tespit edemeyince olay yerinde kazı çalışması yapıldı. Besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Normalde sokaklarda 80 cm, koruyucu önlemler alındığında 60 cm derine gömülmesi gerekirken, kabloların derinliğinin yetersiz olduğu tespit edildi.İZSU uygulamalarının sonucu bu olayın asli nedenlerinden biri olduğuna kanaat getirildi. Kabloların 36 ve 45 cm aralığında gömülmüş olmasının da asli nedenlerinden biri olarak Gediz A.Ş. uygulamaları sonucunda yaşandığı ifade edildi. Her iki kurumun ihmalleri olduğu vurgulandı.