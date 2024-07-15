Keskin nişancılar vardı

15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol fotoğraflarından birinin kahramanı olan AK Parti Kırıkkale eski milletvekili, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, bombalar ve kurşunlara hedef olduğu geceyi SABAH'a anlattı.Darbe girişimini öğrendiğinde ailesi ile helalleşip, silahını alıp evden çıkan Can, şöyle konuştu: 15 Temmuz'da Kırıkkale'de parti teşkilatı ile çalışmalar yaptıktan sonra saat 20.00 gibi Ankara'ya eve geldim. Uçaklar alçaktan uçmaya başlayınca çocuklar panik oldu. 'Ne oluyor?' diye televizyonu açtık. Bir süre sonra Başbakanımızın (Binali Yıldırım) açıklamaları yayınlanmaya başladı. Kalkışma olduğunu görünce silahımı alıp, çocuklarla vedalaşarak evden çıktım. Kızılay'a inmeye çalıştım. Ama yollar kapalıydı. Adalet Bakanımızın (Bekir Bozdağ) oğlu aradı. Onlarla buluştuk, önce eski bir milletvekili arkadaşımızın bürosuna, sonra TBMM'ye gittik.Yolda tanklar tarafından ezilmiş arabalar gördük; adeta kağıda dönmüşlerdi. Güvenlik Kapısı'ndan Meclis'e girmek istedik. Polisler barikat kurmuş, içeri girmemize engel olmaya çalışıyorlar. Onlarla tartıştık, hatta ben bir polisi ittirerek 'Buraya gireceğiz kardeşim. Milletvekili Meclis'e girmeyecek, nereye girecek' deyip kapıyı açıp girdim. Genel Kurula girdiğimizde konuşmalar yapılıyordu. Bekir Bey (Bozdağ) konuşurken bomba atıldı Meclis'e. Daha sonra bize çok sert davranan iki polis sığınağa indirmek istedi. Epey bir baskı kurmaya çabaladılar. Sonra indik aşağı ama sığınak diye kalorifer dairesi gibi bir yere gittik.Hiç bilmediğimiz koridorlardan geçip kilitli bir kapının olduğu yere geldik. Önümüzdeki polis silahı ile ateş edip kapının kilidini kırınca 'Meclis'ten Genelkurmay binasına bağlanan gizli bir alt geçit var' iddiaları aklama geldi. 'Bizi Genelkurmay'a götürecekler' diye hemen geri döndük. Yanımda 5-6 arkadaşımız daha vardı. Daha sonra gittiğimiz o koridor ve kapıyı aradım ama neresi olduğunu bulamadım. Sığınağın kapısının bahçeye açıldığı (Meclis kütüphanesinin altında) bir bölüm var. Oraya çıkınca bir anda ateş edilmeye başlandı. Çatıya keskin nişancı koymuşlar sanırım. Üç kez denedik, üçünde de ateş edildi. Düşündüm ki 'hain darbeciler buradan binaya girmeyi planlıyorlardı. Çünkü stratejik bir yer.İlknur İnceöz (eski AK Parti milletvekili) bize 'Buraya helikopterle inip bizi teslim alacaklarmış' deyince 'Herkese silah dağıtın. Bizi çarpışmadan teslim olmak mümkün mü?' dedim. Arkadaşlar da aynı tepkiyi gösterdiler. Tabancalar dağıtıldı; kadın vekillere de verildi. İlknur Hanımın söylediği gibi Meclis'e helikopter indirmeye çalıştılar. Emniyet mensupları ateşle karşılık verince inemediler.