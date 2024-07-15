İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, darbe girişimini öğrenince Boğaziçi Köprüsü'ne koştu. Başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralandı. 8 yıl sonra o geceyi anlatan Karayiğit, "15 Temmuz gecesi ben de diğer vatandaşlar gibi köprüye çıktım. Olayları duyduk ve arkadaşlarla köprüye gittik. Köprüde FETÖ'cü askerlerin, insanların üzerlerine ateş ettiklerini gördüm. Orada top mermileri atıldı ve arkamıza top mermisi düştü. Patlamadan sonra yere yattım ve başımdan kan geliyordu. Çok sayıda yaralı ve ölenler vardı. Köprünün üzeri kan gölü gibiydi. Yine olsa vatanımız ve milletimiz için ne gerekiyorsa yaparız" diye konuştu.