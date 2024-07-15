O gece iki darbe yaşadım

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasını işgal etmeye çalışan hainler tarafından açılan ateş sonucu gözünün bir buçuk santim üstüne şarapnel parçası isabet ederek yaralanan Onurcan Akçay (31), o gece yaşadıklarını anlattı. O gece istediği kızın ailesi tarafından verilmemesi üzerine ilk darbeyi yaşadığını söyleyen Gazi Akçay, "O gün ailem kız istemeye gitmişti. Sevdiğimi vermediklerini öğrenince ilk darbeyi böylece yasamış oldum. Bu ruh haliyle iki üç arkadaşla çay ocağında hasbihal ederken televizyon ekranlarından Boğaziçi Köprüsü'nün askerlerce kapatıldığını gördük. Darbe girişimi yapıldığını anlayınca abdest alarak iki rekât namaz kıldıktan sonra Sultan Ahmet Camii yönüne 30-35 metre büyüklüğündeki bayrakla beraber ilerlemeye başladık. Silahını bana doğrultan üsteğmenin silahını kavradım. Bana, 'Seni vururum' dedi. Ben de, 'Öyle kolay değil, vuramazsın, sende o yürek yoktur' dedim. Sağa sola ateş etmeye başladı. Önümdeki cübbeli sarıklı hocanın vurulduğunu gördüm. Onu kucağıma alıp kaldırmak istediğim anda gözümün üstüne tişört ile bastırdılar. Böylece kan revan içinde kaldığımı ve yaralandığımı anladım. Kelime-i Şehadet getirmeye başladım" diye konuştu. 15 Temmuz gecesinin ardından iki hafta sonra yapılan ameliyatla kaşındaki şarapnel parçalarının alınmasıyla tedavi edilen Gazi Akçay, 15 Temmuz'da olumsuz sonuçlanan kız isteme merasiminin tekrar yapıldığını belirterek, "Eşim Gülay Akçay ile darbeden sonra Sayın Erzurum Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun destekleri sonucunda evlendim ve mutlu bir yuva kurdum. Bir tane de çocuğumuz var" dedi.