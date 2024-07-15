Rektör Kemalettin Aydın’dan 15 Temmuz mesajı: Meydanlara çıkan milletimiz bilinçli direnişçilerdi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında üniversitenin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde gerçekleştirilen anma törenine, üniversite yönetimi, çok sayıda akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.Törenin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Şehitlerimiz, gazilerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara inerek gözü dönmüş hainlere haddini bildiren ve bu uğurda gözünü kırpmadan canlarını veren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 190 gazimiz bedenleriyle bu işgal girişimine dur dedi. Onlara da rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Darbe girişiminden kısa bir süre sonra Şehitlerimizin ve gazilerimizin eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu, o gece niçin dışarı çıktıklarını, Cumhurbaşkanımızın söyleminin ve o gece okunan selaların dışarıya çıkmadaki etkilerini tek tek analiz ettiklerini söyleyen Rektör Aydın sözlerini şöyle sürdürdü;"15 Temmuz şehitlerimizin eğitim seviyesine baktığımızda yüzde 18'i ilkokul mezunu, yüzde 15'i ortaokul mezunu, yüzde 36,9'u lise mezunu ve yüzde 30'u lisans ve yüksek lisans mezunu. Okuma yazma bilmeyen şehidimiz de var, profesörümüz de var, akademik kariyer yapmış şehitlerimiz de var. Dolayısıyla vatan sevdası eğitim, okul, kitap tanımamış. Her eğitim seviyesinden şehitlerimizin olduğunu görüyoruz. Şehitlerimizin yaklaşık yüzde 62'si evli ve çocuklu. Yüzde 38 oranında çocuğu olmayan şehidimiz var. Ekonomik durumlarına baktığımızda da işsiz olan şehitlerimiz de var üst düzey yönetici olan şehitlerimiz de. Hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir eğitim, hiçbir sosyal-kültürel seviye vatan sevdasının önüne geçmemiş vaziyette. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Şehitlerimizin yüzde 94'ünün o gece dışarı çıkmasında Cumhurbaşkanımızın çağrısı etkili oluyor. Selalar da aynı derecede etkili oluyor. Şehitlerimizin yüzde 90'ından fazlası, vatan, bayrak, demokrasi ve ezan için çıkıyor. Ben bu nedenle 15 Temmuz'da sokağa inen, direnerek şehit olan, gazi olan aziz milletimizin kahraman fertlerine bilinçli direnişçi tanımını kullanıyorum"Üniversitede düzenlenen törenin ardından Nakkaştepe'de bununan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na ziyaret düzenledi.Ziyarete Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın başta olmak üzere senato üyeleri, fakülte dekanları, idari ve akademik kadronun yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.Anıtta 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi gecesinde hayatını kaybeden ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na isimleri yazılan şehitler için dua edildi.