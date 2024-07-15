Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler
Giriş Tarihi: 15.7.2024 13:54 Son Güncelleme: 15.7.2024 14:12

Son dakika | MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Son dakika | MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edildiler

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik amansız mücadelesi sürüyor. MSB, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" notunu düşerek sosyal medyadan yeni operasyonları duyurdu.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

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Son dakika | MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler
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