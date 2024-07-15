Son dakika | MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edildiler

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik amansız mücadelesi sürüyor. MSB, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" notunu düşerek sosyal medyadan yeni operasyonları duyurdu.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.