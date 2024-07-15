Türkiye şehitlerini anıyor

15 Temmuz Destanı'nın 8'inci yıl dönümü 'Milletin Zaferi' temasıyla tüm yurttaki etkinliklerle anılıyor.Ankara Gölbaşı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, hain darbe girişi gecesi bombalanan ve 51 kahraman polisimizin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Öğrencilere, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün anlamı ile polislik ve özel harekat ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Kütahya'da 253 şehit için 253 hatim indirildi. Ulu Camii'de İl Müftüsü İrfan Açık tarafından hatim duası okundu.Kars İl Müftülüğü ve Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğiyle cezaevi yerleşkesinde hatim duası yapıldı.Kırklareli'nde de 15 Temmuz şehitleri anısına gül dikildi.Konya Karatay'da ise 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ezberledikleri sureleri okuyup ve 15 Temmuz'a ilişkin kısa tiyatro gösterisi sundu.Bursa'da Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleri, oluşturdukları koro ile Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerini icra edip tiyatro gösterisi sundu.Osmaniye Valiliği 15 Temmuz şehidi polis memuru Mehmet Karacatilki ve gaziler onuruna bir yemek verdi.Bilecik'te ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.