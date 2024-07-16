Vali Hayrettin Çiçek: Büyük bir cesaretle milletimiz meydanlara indi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri ile birlikte şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyaret esnasında aziz şehitlerimiz huzurunda dualar edildi.

Ardından Vali Hayrettin Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir konuşma yaptı. Vali Çiçek konuşmasında şunları söyledi,"Darbe girişiminde bulunan hainlerin hesap edemedikleri bir takım hususlar vardı. Hesap edemedikleri şuydu. Türk milletinin istiklale ne kadar aşık olduğu ve istiklale ne kadar sevdalı olduğuydu.

Hain darbe girişimi, Polis ve Türk Silahlı kuvvetleri Teşkilatı'nın içerisindeki bir kısım hainler marifetiyle gerçekleştirilmeye çalışılsa da bu ülkenin, bu milletin kahraman askerleri, kahraman polisi, kahraman jandarması ve çok daha önemlisi kahraman Türk milletinin iradesi karşısında başarsız oldular.

Sayın Cumhurbaşkanımız o gece bütün milletimize, hepimize sokaklara çıkma çağrısını yaptığında biliyorum, ölüm korkusu, hayat korkusu bir anda gözlerinin önünden silindi. Cenabı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle bir korku kalmadı. Büyük bir cesaretle milletimiz meydanlara indi. Tanklara, uçaklara, silahlara meydan okudular ve ülkemizin karanlığa, bataklığa gitmesine müsaade etmediler. Tabi bu kolay olmadı. Pek çok kahramanımızı o gece şehit verdik. Pek çok gazimiz oldu ki biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Ardahanımızın da bir gazisi var. Burada yanımızdan Zafer abi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Milletimizi de teşekkür ediyoruz. Ülkenin dört bir yanında milletimiz demokrasiye, milli iradeye sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanına sahip çıktı. O gece arkadaşlarıma sordum Ardahan'da neler oldu diye. Ardahanlılar Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla birlikte sokaklara dökülmüşler. Yine mülki amirlerle, vatandaş milletine bağlı olan kamu görevlileriyle, askeriyle, polisiyle sokaklarda, meydanlarda demokrasiye sahip çıkmışlar. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum, yürekten kutluyorum. Kahraman, Serhat Şehirimizin kahraman insanları."

Vali Hayrettin Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında son olarak, Tarihi Kongre Binasında düzenlenen "15 Temmuz Temalı" resim sergisinin açılışına katıldı. Beraberindekilerle birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Vali, Çiçek, resimleri çizen öğrenci ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.