CHP’li başkanın ikamet kurnazlığı

Balıkesir'de eş, dost ve akrabaya ballı koltuk atamalarıyla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Akın, kente hizmet edebilmek için tatilcilerden medet umdu. Yaz aylarında nüfusu kısa süreliğine artan Ayvalık'ta bir temel atma törenine katılan CHP'li Başkan Ahmet Akın, burada yaptığı konuşmada, hizmette ne kadar aciz olduklarını gözüler önüne serdi.Geride kalan 100 günlük görev süresi içerisinde kente gözle görülür bir hizmet sağlayamayan Akın, CHP'nin hizmet acizliğini, kaynakların düşük olmasına bağlamaya çalıştı. Dinleyenleri şaşkına çeviren CHP'li Akın yaptığı konuşmada, "Bu bölgenin ne sorunu olduğunu en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var. Lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Çünkü Ayvalık yazları nüfusu çok artan bir yer. İkametlerinizi buraya aldırdığınız zaman bizim kaynaklarımız da belediyelerin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolaylaşacak. Bunu sizin bir evladınız olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizden rica ediyorum" dedi.