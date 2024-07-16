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Giriş Tarihi: 16.7.2024 23:25

CHP’li Köksal’a yargı “Dur” dedi

Afyonkarahisar Belediye Meclisinde alınan “Sığınmacılar için nikah ücretini 25 kat artırarak 10.000 liraya çıkarması” kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
CHP’li Köksal’a yargı Dur dedi

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında nikah ücretleri bölümüne 'fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır' maddesinde 400 lira olan nikah ücretini sığınmacılar için 10 bin liraya yükseltmişti. Meclis kararının ardından Uluslarası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan "Sığınmacılar için nikâh ücretini 25 kat artırarak 10 bin TL'ye çıkarması" kararının iptaline ilişkin idare mahkemesine dava açarak, ilgili ve yetkililer hakkında "ayrımcılık ve nefret suçu" kapsamında suç duyurusunda bulundu. Daha önce Bolu Belediyesine karşı dava açan Uluslarası Mülteci Hakları Derneği, davayı kazanmıştı.

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CHP’li Köksal’a yargı “Dur” dedi
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