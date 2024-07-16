CHP’li Köksal’a yargı “Dur” dedi

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında nikah ücretleri bölümüne 'fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır' maddesinde 400 lira olan nikah ücretini sığınmacılar için 10 bin liraya yükseltmişti. Meclis kararının ardından Uluslarası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan "Sığınmacılar için nikâh ücretini 25 kat artırarak 10 bin TL'ye çıkarması" kararının iptaline ilişkin idare mahkemesine dava açarak, ilgili ve yetkililer hakkında "ayrımcılık ve nefret suçu" kapsamında suç duyurusunda bulundu. Daha önce Bolu Belediyesine karşı dava açan Uluslarası Mülteci Hakları Derneği, davayı kazanmıştı.