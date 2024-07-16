Devrek belediye başkanından müjde

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar yaptığı açıklamada, Devrek Belediyesi şirket personellerinin alacakları olan tüm ikramiye ve mesai ücretlerinin bu ayki maaşlara eklenerek hesaplara geçeceğinin müjdesini verdi.

Devrek Belediyesi şirket personellerinin 2024 yılı Şubat ayı ikramiyesi ve diğer geçmiş aylardan kalan ikramiye ve mesailerin personellere ödeneceğini belirten Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar; 'Her zaman emek ve emekçinin yanında olup, hakkını vererek çalışan personellerin arkasında oldum. Göreve geldiğimiz günden bu güne Devrek'imizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına canla başla çalışıyoruz. Buradaki en büyük pay zaman gözetmeksizin çalışan mesai arkadaşlarımındır. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada personellerin emeğinin karşılığını verecek, mutlu, güçlü bir Devrek Belediyesi ailesi olarak Devrek için hep beraber çalışacak ve üreteceğiz' dedi.

