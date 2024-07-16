FETÖ haçlı aracıdır

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümü sebebiyle yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Fetullah Gülen'i "Pensilvanyalı cani" olarak tanımladı. Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş azminden ürken odakların farklı oyunlar ve yeni arayışların peşinde olduğunu vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti: "15 Temmuz'da Türkiye teslim alınmak istenmiştir. O tarihte Türk milleti, son iki asrın en vahim, işbirliği ve irtibat ağı en geniş saldırı ve suikast dalgasına maruz kalmıştır. 15 Temmuz Türk tarihinde bir milat olmakla birlikte devlet ve millet dayanışmasının gıpta edilecek zirve günü olarak da maşeri hafızaya kazınmıştır.FETÖ, haçlı emellerinin ne ilk operasyon aracı, ne de sonuncusu olacaktır. Yeni yüzyılda ne PKK'nın ne de FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti hem PKK hem de FETÖ'yü ezip geçmeye muktedirdir. Türk milleti var olduğu müddetçe, zalimlerle kaçınılmaz hesaplaşma, görüş açısının sıfıra indiği mukadder karşılaşma elbette devam edecektir."CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı verdikleri mücadeleye ilişkin, "O gece bir bütün olarak Türk milleti gazidir, Meclis'i gazidir. Hep beraber demokrasinin arkasında durdular, demokrasiye sahip çıktılar" dedi. Özel, "CHP, AK Parti, MHP buradaydı. Bazıları oturduğu yerden, 'Tiyatro, şu bu' diyor. Adam F-16'yla atıyor, 0.1 derece yukarıdan atsa, genel kurulun üzerine vuracak. 16 tane 4.5 tonluk avize var. Oraya vursa bütün milletvekilleri ölecekti. Biz bunu orada yaşadık, sokakta gördük. Genelkurmay kavşağının oradan içeriye girerken orada tanklar insanları eziyordu. Bu Meclis'in bahçesine 3 kez, içerisinde 20 komandonun olduğu helikopter inmeye çalıştı. Meclis polislerinin ateşi karşılığında geri gittiler. Meclis'i ele geçirmek üzere komando yolladılar. O gece herkes üzerine düşeni yaptı" ifadelerini kullandı. Özgür Özel, "Buraya bomba düşünce biz sığınağa girdik, 2 saat sonra su bulmak için çıktığımda, sesim eşime ulaşınca kızımın çığlığını, evdekilerin ağlamasını unutamıyorum. Ölüm korkusu yaşadık ama yakınlarımızın yaşadığı korkunçtu. O gece bir bütün olarak Türk milleti gazidir, Meclis'i gazidir. Hep beraber demokrasinin arkasında durdular, demokrasiye sahip çıktılar" dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Hain darbe girişiminin 8. yılında, milletin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yâd ettiklerini belirten Kurtulmuş, "O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileriyle alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilik payesiyle şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin" ifadesinde bulundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimiz, tıpkı Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da hainlere geçit vermemiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ederek vatan ve bayrak aşkıyla yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Hainlerin karşısında dimdik duran milletimiz, onurlu mücadelesiyle tüm dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir. Darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsurlardan biri de şüphesiz tarafsız ve bağımsız yargıdır. Darbe girişiminin ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturmalarını başlatmış, darbeciler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vermiştir. Yargı mensuplarının gösterdiği kahramanlık, geçmişteki darbelerde cuntacıları 'hazır ol'da bekleyen vesayetçi yargı anlayışının tarihe karıştığının en önemli göstergesi olmuştur" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Fidan, devletin en hassas organlarına istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ'nün, hazırladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olduğunu hatırlattı.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç kimse, hiçbir topluluk, kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez" değerlendirmesini yaptı. Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz'da milletin manevi çatısı olan devleti, demokrasiyi ve anayasal düzeni korumak için hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle, saygıyla ve şükranla andı.