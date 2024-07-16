Hainlere karşı 85 milyon tek yumruk

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milletin Zaferi temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada şu önemli mesajları verdi:Milletin zaferinin, milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8'inci yılını idrak ediyoruz. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi omuz omuzayız, biriz, beraberiz, genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen 252 kardeşimiz şehitlikle şereflendi. 2 bin 740 insanımız da gazi oldu. 104 yıl önce, yedi düvele direnen ve galip gelen gazi meclis, 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin kuklalarına 'dur' dedi.Her millette, vatanını canından çok sevenler gibi, ruhlarını 'bir dolara' satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. Sayıları sınırlı da olsa darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, sala okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ'cü hainlere destek verenleri bir kez daha utançla hatırlıyoruz.Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecek. Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir.FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diri, güçlü ve ayaktadır. Kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, vatandaşla devlet arasında yeni kırgınlıklar oluşturmadan, son darbeci de yargıya hesap verinceye kadar, bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik, aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. O gece FETÖ'cü hainler sadece bizi ve aile efradımızı, AK Parti ve hükümetimiz, devletimizin güvenlik birimleri, TRT, TÜRKSAT, basınyayın kuruluşlarımızı hedef almadı. Topyekûn Türkiye'miz, bekamız, bizi asırlardır ayakta tutan kardeşliğimiz hedef alındı. 1071'den bu yana gelen millet ve devlet gerçeği çökertilmek istendi. Hedef 85 milyonun bütün fertleriydi.Taşeron olarak kullandıkları FETÖ'cüler eliyle Türkiye'ye diz çöktürmeyi, milletin iradesine zincir vurmayı amaçlıyorlardı. FETÖ'yü suret-i haktan göstererek 40 yıl boyunca n besleyip büyüttüler, himaye ettiler, önünü açtılar. İnsanımızın kanını dökmüş teröristler, bize sürekli demokrasi dersi veren Batı başkentlerinde serbestçe gezebiliyor.1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı "üst akıl" 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin Davası'na sağladığı güçlü destek; küresel siyonist lobiyi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti. Türkiye, dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça, bu odakların tedirginliği ayyuka çıktı. Önce 7 Şubat MİT krizi, ardından Gezi Olaylarıyla iktidarımızı alaşağı etmeye kalktılar. Akabinde 17-25 Aralık emniyetyargı darbe girişimiyle hükümetimize hamle yaptılar. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca, 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar. Milletimizle sırt sırta vererek bu sinsi planları yırtıp attık.Tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtardı. 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşımızdan sonra milletimizin son bir asırda yazdığı en büyük destandır.Her kim "Milletin Zaferini" küçümsüyorsa, 'tiyatro' diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir. Bunlar, 15 Temmuz gecesi milletten yedikleri tokadın acısını bir türlü unutmayan zavallılar. Bunlara prim vermedik ve vermeyeceğiz. O gece şehit düşenlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz'un unutturulmasına da, birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz.