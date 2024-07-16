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Giriş Tarihi: 16.7.2024 16:53

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

AA
İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili gözaltı sayısı 5’e çıktı

Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yangın

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı
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