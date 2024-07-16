PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü üyesi olan 5 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.