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Giriş Tarihi: 16.7.2024 09:59

PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de Jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bekir COŞKUN
PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü üyesi olan 5 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı
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