Soyer 100 gün sonra sessizliğini bozdu! İnsan hırsı yılanın zehrinden daha tehlikelidir

Geride kalan 100 gün boyunca, görev süresi ile ilgili yapılan saldırılara hiçbir şekilde cevap vermediğini belirten Soyer ulusal kanallardan gelen röportaj tekliflerini de parti terbiyesi gereği geri çevirdiğini söyledi.

SİYASİ RAKİPLERİMDEN BİLE GÖRMEDİM

"Algılar üzerinden değil olgular üzerinden bir değerlendirme yapacağım." Diyen Soyer: "Burada sebebini bilmediğim, anlayamadığım ve siyasi rakiplerimden görmediğim bir düşmanlıkla saldıranlara cevap yetiştirmek ya da siyasi bir hesaplaşma yapmak derdinde değilim." dedi.

BANA YAKINLAR DİYE

5 yıllık görev süresi içinde kendisi ile birlikte görev yapan çalışma arkadaşlarının bir bölümünün sırf kendisine yakın olduğu gerekçesi ile mağdur edildiklerini öne süren Soyer iddia edildiği gibi belediyeyi borç batağına sürüklemediğini öne sürdü.

1.2 MİLYAR LİRALIK GAYRİMENKUL SATIŞI YAPILDI

Kendi döneminde 1.2 milyar lira gayrimenkul satışı yapıldığını belirten Soyer, isim vermeden Cemil Tugay'ın seçimlere kısa bir süre kala 2 bin işçi alınmış iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Soyer, "Bu yüz gün içerisinde son dönem işe alınan kişiler sanki belediyenin bütçesini zora sokan bir durum yaratıyormuş, ben görevi bırakmadan sanki bu insanları kötü bir niyetle işe almışım gibi bir algı yaratıldı. Bu doğru değil." İfadelerini kullandı.

ÇALIŞANI İLE KAVGALI OLAN BELEDİYE BAŞKANI BAŞARILI OLAMAZ

Açıklamasında üstü kapalı olarak Tugay'ın memur sendikası ile yaşadığı TİS krizine de gönderme yapan Soyer: "Başkanı ile kavgalı ve ekonomik olarak "geçinemeyen" belediye çalışanı ile şehri, memleketi değiştirecek bir belediyecilik yapılması beklenemez. İşçi, işveren barışı en önce belediyede kurulmalıdır."

DİLERİM SANATSAL ÖZERKLİĞİ KORUNUR

10 yıllardır bu şehrin özlediği, sanatsal özerkliğe sahip Şehir Tiyatrosunun kurulmasına öncülük ettiğini belirten Soyer: "Dilerim Şehir Tiyatrosunun sanatsal özerkliği korunur." dedi.

TUGAY'IN DURDURDUĞU PROJELERİ SIRALADI

Açıklamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından durdurulan projeleri sayarak devam eden Soyer: "Bu işlerle ilgili doğru bildiklerimi söylemeyi ve kişisel duygu ve düşüncelerimi şimdilik bir tarafa bırakıyorum. Ancak şu ana kadar durdurulduğunu duyduğum işleri paylaşmak isterim. Kapatılan Bisiklet yolları, durdurulan Sünger Kent projesi, uygulanmayan Halk Konut kentsel dönüşüm sistemi, Çankaya katlı otoparkının yıkımının durdurulması, belediye binası yerine yapılması planlanan anıt meclis binası projesinin yok sayılması, nostaljik tramvayın kaldırılması, her sene dezavantajlı bölgelerde kurulan portatif havuzların bu sene kurulmaması, Cittaslow Metropol'den çıkılması, yurtdışı İzmir ofislerinin kapatılması, Kemeraltı altyapısını yenilemekten vazgeçilip yalnızca üstyapı çalışmalarının sonlandırılması, Buca Cezaevi alanına yapılacak rekreasyon alanı plan notlarının değiştirilmesi, Çoban Haritası çalışmasının durdurulması, Çocuk Belediyesinin kapatılması gibi birçok çalışma. Ayrıca başka işlerin de sonlandırılacağı duyumlarını alıyorum. Körfez temizliği konusunda 5 yıldır biriktirilen bilgi ve birikim yok sayılmamalıdır. Başlatılan dev yatırımlardan vazgeçilmemelidir."

İZMİR'İN MARKA DEĞERİNİ KORUYAN PROJELERE DOKUNULMAMALI

"İztaşıt gibi şoför esnafını, Halk Konut gibi kentsel dönüşümü ve depremzede vatandaşı, Halkın Kasabı gibi hem üreticiyi hem tüketiciyi, Bayındır Süt Fabrikası gibi küçük üreticiyi, Şaşal Su gibi İzmir'in marka değerini koruyan projelere asla dokunulmamalıdır."