Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşüne katıldı

Tarsus Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü Cumhuriyet alanından başladı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Tarsus Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlar ve konfeti gösterileri eşliğinde Eski Hükümet Konağı karşısındaki etkinlik alanına kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca milli birlik ve beraberlik sloganları atıldı.

Etkinliğe Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkan yardımcısı Muzaffer Akkılıç, Garnizon Komutanı Volkan Göçmez, Emniyet Müdürü İhsan Yalçınkaya, Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Güler, bazı siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, kurum müdürleri ve bazı meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Eski Hükümet Konağı'nda devam eden programda, Kuran okundu ve günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Ayrıca, 15 Temmuz gecesinin kahramanlıklarını anlatan video slaytları gösterildi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında, "15 Temmuz 2016'da ülkemizin birlik ve beraberliğine milli iradesine fetö terör örgütü tarafından hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Halkımız fetö'cü alçaklara geçit vermemiş vatanına ve iradesine sahip çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inmiş fetö'cü darbecileri püskürtmüştür. Konu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Böyle bir kahramanlık destanı çok az millete nasip olmuştur. 15 Temmuz'da Cennet vatanımızı istikrarsızlaştırmaya ve işgale açık hale getirmeye çalıştılar. Milletimizin kararlılığı darbecileri mağdur etmişler, devletimizin anayasal düzeni, ulusal egemenliğimizi kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsü milletimizin demokrasi nöbetleriyle son bulmuştur. Büyük Türk milleti ülkesinin ve demokrasisini korumasını bilmiştir. Kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı rahmet ve minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Tarsuslular, etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgi ile 15 Temmuz direniş ruhunu yeniden canlandırdı.