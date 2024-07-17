4 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Erdoğan, daha sonra dört ülkenin büyükelçisini ayrı ayrı kabul etti.