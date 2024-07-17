Bakan Memişoğlu: En büyük amacımız hasta memnuniyeti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 20 yılda sağlıkta Türkiye'nin sağlık sisteminde çok büyük değişim ve gelişim süreci yaşandığına dikkat çekti. Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

Özellikle son 20 yılda sağlıkta çok büyük değişim ve gelişim süreci yaşadık. Bunun da meyvesini Covid-19 sürecine hep birlikte gördük. Tabi ki bazı sorunlarımız var. Bu sorunların da hep birlikte üstesinden geleceğiz.

En büyük amacımız en önce hasta memnuniyeti sonra çalışan memnuniyeti. Her türlü eleştiriye açığız. İnşallah bu konuda Allah bizi devletimize, milletimize, sayın cumhurbaşkanımıza mahçup etmesin.